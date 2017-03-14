

Ash'in yaramaz Pokemon'u Charizard'ı 3D kalem ile böyle çizdiler.



Sanat gerek geleneksel, gerekse teknoloji destekli nasıl yapılırsa yapılsın insanı mutlu ediyor. Sanatçıların yaptığı eserler, onları takip edenlere büyük bir ilham kaynağı oluyor. Tabi günümüz şartlarında sanat da yavaş yavaş teknoloji ile bütünleşiyor. Bizim gibi teknoloji severler, illüstrasyonla oluşturulmuş dijital sanatları takip ediyordu. Şimdi de 3Dyazıcıve 3Dkalem ile yapılan eserleri takip ediyoruz.



Pokemon'uizlemeyen ya da oynamayan çocuğa rastlamak azdır. Bir nesil için sembol olan çizgi filmin sevilen Pokemon'u Charizard, 3D kalem ile çizildi. Tam 7 ay önce paylaşılan videodan, bir Facebooksayfasında görmem üzerine yeni haberim oldu. Sanatçının yeteneğine söylenecek söz yok. Detayları ve çizim kalitesi ile beni kendisine hayran bıraktı. 3Dkalem ile gözümüzün önünde üretilen Charizard, kelimenin tam anlamıyla muhteşem görünüyor.



Çok güncel olmasa daPokemon, figür, 3D çizim ve yazıcıteknolojisine merak duyan hobi sever çoğu kişinin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bu videoyu sizlerin beğenisine sunuyorum. Eğer 3Dsanatlara ilgi duyuyor ve çizim yeteneğinize güveniyorsanız, 3D kalemlerin ülkemizde de satın alınabildiğini Lego Worlds, PS4, Xbox One ve PC için çıktı