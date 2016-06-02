

3D çekim aparatı sayesinde Apple cihazlarda profesyonel fotoğraf makinelerinden farksız olacak. Üstelik 3D çekim aparatı oldukça küçük ve pratik. Peki bu 3D çekim aparatı nasıl kullanılıyor?



Videosu yayınlanan ürün oldukça beğenildi. Kullanımına dair ciddi yeteneklerinin gösterildiği 3D çekim aparatı, şuan itibariyle prototip versiyonuyla gündemde. Prototip üzerinden yapılan reklam çalışması kapsamında büyük ses getiren ürün, yeterli pazarın ve kaynağın sağlanmasının ardından seri üretim için start alacak. Apple ürünleri için TYPE-C girişini kullanan ürün, son derece profesyonel etkilerin ve efektlerin elde edilmesine de olanak sağlıyor.



Prototipin yaptıkları, göz doldurdu.



Yapılan ve kamuoyuna yansıtılan görüntüleriyle gündemde şok etkisi yaratan ürünün, prototipi de son derece şık. 3D çekimler yapılmasına olanak sağlayan 3D çekim aparatının kullanımına ve diğer özelliklerine değinecek olursak; en önemli özelliğinin son derece küçük oluşundan bahsedebiliriz. TYPE-Cgirişi ile Apple ürünlerine bağlantısı sağlanan aparatın arayüzü de bir o kadar şık ve sade.



Reklam filmi içerisinde kullanım sırasında bir çok profesyonel kamera ekipmanında yer alan özelliklere yer verilirken, odaklama, odaklanan bölgeyi değiştirme ya da gerçekten can alıcı filtreleriyle yansıtıldığı görülüyor. Üstelik bu ürün o kadar profesyonel ki, bir çok çizim programında ve görüntüleme ekipmanında olmayanseçenekleri de kullanıcılarına sunuyor. Özellikle ciddi derecede portreleme ve makro fotoğrafçılık için ihtiyaç olabilecek segmentte bir ürün olan aparatın, satışa çıkacağı fiyat ise henüz bilinmiyor.



Ancak yakın tarihte, eğer gerekli desteği bulabilirse seri üretiminin ardındanuluslararası pazarda satışa çıkarılacağı aktarılıyor.



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