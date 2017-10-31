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39 yıllık dev hava yolu şirketi, son uçuşunu yaparak tarihe karıştı

39 YILLIK DEV HAVA YOLU ŞİRKETİ, SON UÇUŞUNU YAPARAK TARİHE KARIŞTI

Bir süre önce iflasını açıklayan Almanya'nın ikinci en büyük havayolu şirketi Air Berlin, son uçuşunu gerçekleştirdi. 39 yıllık şirketin çalışanları, uçakla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarih : 31 Ekim 2017, 20:00
Puan Ver : 39 Yıllık Dev Hava Yolu Şirketi, Son Uçuşunu Yaparak Tarihe Karıştı(7/10)3

Bir süre önce iflasını açıklayan Almanya'nın ikinci en büyük havayolu şirketi Air Berlin'in, son uçuşunu gerçekleştiren Airbus 320 uçağı büyük bir coşkuyla karşılandı. İflas eden Almanya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi Air Berlin'in çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi. Faaliyette olduğu 39 yılda milyonlarca yolcu taşıyan Air Berlin'in 8 bin çalışanının durumu ise belirsizliğini koruyor

HATIRA FOTOĞRAFI

Air Berlin çalışanları ve havalimanı personeli uçağın etrafına toplanıp hatıra fotoğrafları çektirirken, itfaiye araçları da sivil havacılıkta bir saygı gösterisi geleneği olarak fıskiyelerinden su püskürttü.

8 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

Faaliyette olduğu 39 yılda milyonlarca yolcu taşıyan Air Berlin'in 8 bin çalışanının durumu ise belirsizliğini koruyor. İflasıyla sektörde ciddi sıkıntı yaratan Air Berlin, 2008 yılından beri zarar ediyordu. Air Berlin, 2016 yılında 780 milyon dolar zarar bildirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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