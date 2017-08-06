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39 YAŞINDAKİ DROGBA, ATTIĞI ENFES FRİKİKLE ABD'Yİ SALLADI


39 yaşındaki Drogba, attığı enfes frikikle ABD'yi salladı
Tarih : 06 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : 39 Yaşındaki Drogba, Attığı Enfes Frikikle Abd'yi Salladı(7/10)3

ABD 2. Ligi'nde Didier Drogba'nın formasını giydiği Phoenix Rising, deplasmanda LA Galaxy II ile karşılaştı. Konuk ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

YOK BÖYLE GOL

39 yaşındaki Didier Drogba, 13. dakikada frikikten harika bir gole imza attı. Phoenix Rising maçı deplasmanda 2-0 kazanırken diğer gol de 45. dakikada Alessandro Riggi'den geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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