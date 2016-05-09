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39 dolarlık android telefon blu energy jr

39 DOLARLIK ANDROİD TELEFON BLU ENERGY JR

BLU tarafından piyasaya sürülen 39 dolarlık telefon fiyatına göre oldukça fazla şey ortaya koyuyor.

Tarih : 09 Mayıs 2016, 10:31
Puan Ver : 39 Dolarlık Android Telefon Blu Energy Jr(7/10)5


BLU tarafından piyasaya sürülen 39 dolarlık telefon fiyatına göre oldukça fazla şey ortaya koyuyor.



Miami merkezli BLU geçtiğimiz günlerde tek bir şarjla 72 saat (üç tam gün) kullanım vadeden Energy JR isimli yeni Android telefonunu kullanıcıya sundu.



BLU Energy JR, 480 x 800 piksel çözünürlüklü 4 inç ekrana sahip küçük bir cihaz. MicroSD kart desteği sunan cihaz 512 MB dahili hafızaya sahip ve 2013 yılında sunulan Android 4.4 KitKat'la hayat buluyor. Yalnızca 256 MB RAM'le çalışan Energy JR, Wi-Fi bağlantısına sahip ancak 3G ya da 4G desteği barındırmıyor. Bu nedenle sadece 2G EDGE bağlantısıyla çalışıyor.



Cihaz ayrıca dört çekirdekli MediaTek MT6571 işlemci, çift SIM desteği, VGA ön kamera ve LED flaşlı 3.2 MP arka kameraya sahip.  Yaklaşık 3 günlük kullanım ömrü olan telefonda 3000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor.



Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip telefon 39.99 dolarlık (yaklaşık 115 TL) fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.



 



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Etiketler: 39  Dolarlık  Android  Telefon  Blu  Energy  Jr    haber

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