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38 trt personeli hakkında fetö'den gözaltı kararı verildi

38 TRT PERSONELİ HAKKINDA FETÖ'DEN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında TRT'deki 38 personel hakkında gözaltı kararı verdi.

Tarih : 07 Nisan 2017, 13:13
Puan Ver : 38 Trt Personeli Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı Verildi(8/10)10


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TRT'deki yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, açığa alınan 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



 



kaynak:sabah








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