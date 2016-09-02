38 İLÇE İL OLUYOR! İŞTE İL OLACAK İLÇELERİN İSİMLERİ...
1 Çorlu (Tekirdağ)
2 Alanya (Antalya)
3 Şebinkarahisar (Giresun)
4 Beypazarı (Ankara)
5 Manavgat (Antalya)
6 Şereflikoçhisar (Ankara)
7 Bandırma (Balıkesir)
8 Anamur (Mersin)
9 Akhisar (Manisa)
10 Develi (Kayseri)
11 Elbistan (Kahramanmaraş)
12 Edremit (Balıkesir)
13 Turhal (Tokat)
14 Zile (Tokat)
15 Niksar (Tokat)
16 Polatlı (Ankara)
17 Ereğli (Zonguldak)
18 Erciş (Van)
19 Gebze (Kocaeli)
20 Erbaa (Tokat)
21 İnegöl (Bursa)
22 Ergani (Diyarbakır)
23 İskenderun (Hatay)
24 Ereğli (Konya)
25 Midyat (Mardin)
26 Fethiye (Muğla)
27 Malazgirt (Muş)
28 Nazilli (Aydın)
29 Siverek (Şanlıurfa)
30 Lüleburgaz (Kırklareli)
31 Tarsus (Mersin)
32 Kahta (Adıyaman)
33 Kozan (Adana)
34 Suşehri (Sivas)
35 Develi (Kayseri)
36 İnegöl (Bursa)
37 Sungurlu (Çorum)
38 Yüksekova (Hakkari)
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar