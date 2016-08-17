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38 BİN MAHKUMA TAHLİYE


38 BİN MAHKUMA TAHLİYE
Tarih : 17 Ağustos 2016, 09:11
Puan Ver : 38 Bin Mahkuma Tahliye(0/10)


Resmi Gazete'de yayımlanan 671 S.Kanun Hükümde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle iki önemli düzenleme yapılıyor. Denetimli Serbestlik kapsamında kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişi tahliye olacak.



İşte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Twitter'dan önemli açıklamalar yaptı. Bozdağ, Resmi Gazete'de yayımlanan 671 Kanun Hükümde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle mahkum veya mahkum olacaklar bakımından iki önemli düzenleme yapıldığını açıkladı.








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