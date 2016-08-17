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38 bin mahkûma tahliye, genelkurmay başkanını cumhurbaşkanı atayacak

38 BİN MAHKûMA TAHLİYE, GENELKURMAY BAŞKANINI CUMHURBAŞKANI ATAYACAK

2010 KPSS'yi 'hukuksuz' kazananların sınavı iptal; ordudan atılan pilotlar dönüyor

Tarih : 17 Ağustos 2016, 09:15
Puan Ver : 38 Bin MahkûMa Tahliye, Genelkurmay Başkanını Cumhurbaşkanı Atayacak(0/10)


TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Bakanlar Kurulu'nca 81 ilde ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının dördüncü ve beşinci kanun hükmündeki kararnameleri (KHK) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 670 sayılı KHK kapsamında, 2010 yılındaki KPSS'yi 'hukuksuz' kazananların sınavının iptal edilmesi hükme bağlandı. 671 sayılı KHK ile ise, Genelkurmay Başkanını atama yetkisinin Cumhurbaşkanlığı'na verilmesi hüküm altına alındı. 671 sayılı KHK ile ayrıca, cezaevlerinde koşullu salıverilmede 1 yıllık süre 2 yıla çıkarıldı. Adalet Bakanı Bakanı Bekir Bozdağ, "Cezaevlerinden koşullu salıdıverilme süresi üçte ikiden yarı yarıya indirildi. Bu düzenlemenin sonucu ilk etapta kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişi tahliye olacaktır. Düzenleme, bir af değildir" dedi.

Darbe girişiminin ardından yapılan gözaltı ve tutuklamalar nedeniyle TSK'da pilot açığı oluşmuştu. Yürürlüğe giren kararnamelerle birlikte 15 Temmuz öncesi TSK'dan ihraç edilen pilotlara orduya dönüş yolu açıldı.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla Beştepe'de düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından OHAL kapsamında iki yeni kanun hükmünde kararnamenin yayınlanacağını açıklamıştı.



Yürürlüğe giren yeni kararnamelerle birlikte TİB kapatıldı, yetkileri BTK'ya devredildi.








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