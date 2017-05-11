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378 kilo verdi! yeni halini görenler gözlerine inanamıyor

378 KİLO VERDİ! YENİ HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMIYOR

Dünyanın en kilolu kadının zaferi. Bugünlerde onu görenler inanamıyor.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 10:40
Puan Ver : 378 Kilo Verdi! Yeni Halini Görenler Gözlerine İnanamıyor(7/10)7


Dünyanın en kilolu kadının zaferi. Bugünlerde onu görenler inanamıyor.



ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Mayra Rosales 467 kilo ile başladığı zayıflama serüveninde 87 kiloya kadar indi. Mayra 2009 yılında dünyanın en kilolu kadını seçilmişti.



Mayra Kilosundan dolayı yürüyemiyordu. Hatta yatağından bile ayrılamıyordu. Doktorlar kadının sayılı günleri kaldığını düşünmeye başladılar.



Mayra, bir trajedi sonrası hayatını değiştirmeye karar verdi. Mayra'nın yeğeni öldürüldü. Başta bütün gözler Mayra'ya çevrildi. Ancak daha sonra çocuğu öldüren kişinin öz annesi olduğu ortaya çıktı ve Mayra suçsuz bulundu.



Mayra, trajedi sonrası hayatını değiştirmeye karar verdi. Mayra, gastrik bypass operasyonu geçirdi ve hızla kilo vermeye başladı.



Yediklerine dikkat etmeye ve spor yapmaya başladı. Şimdi onun hikâyesi herkese ilham oluyor. Geçen sene yapılan ölçümlerde Mayra'nın tam 378 kilo vererek, 89 kiloya düştüğü görüldü.










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