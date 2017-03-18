

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 15 Temmuz sonrası FETÖ şüphesiyle açığa alınan veya ihraç edilen yargı mensuplarının durumlarıyla ilgili yeniden inceleme yapılarak, mesleğe iadelerinin de mümkün olabileceğini açıklamıştı.



Karar'ın edindiği bilgiye göre HSYK'nın bugüne kadar dosyalarını ele aldığı hakim ve savcılardan 372'si göreve geri döndü. Bunlardan 104'ü KHK ile ihraç edilenlerden, 268'i ise açığa alınanlardan oldu. Görevlerine dönen hakim ve savcıların FETÖ bağlantısı olmadığı kesin olarak belirlenenler olduğu belirtildi. Göreve iade edilenler arasında FETÖ şüphelisi ancak itirafçı olmuş hakim savcılar olmadığı öğrenildi.







kaynak:memurlar