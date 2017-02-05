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37 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


37 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 05 Şubat 2017, 11:07
Puan Ver : 37 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(9/10)6


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 166 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken terör örgütü DEAŞ'a ait 220 hedef karadan, 39 hedef havadan bombalandı.



Harekat kapsamında 33'ü ölü, 4 yaralı olmak üzere toplam 37 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 220 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış, bazıları da imha edilmiştir.



Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 39 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 32 bina ve 3 karargah binası, 1 cephanelik, 2 bombalı araç ve 1 tünel girişi imha edilmiştir.








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