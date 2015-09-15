O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

37 bin öğretmen bugün atanıyor

37 BİN ÖĞRETMEN BUGÜN ATANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığının aylar önce duyurduğu 37 bin öğretmen ataması bugün gerçekleştiriliyor. Peki atamalar nerede ve saat kaçta yapılacak?

Tarih : 15 Eylül 2015, 09:49
Puan Ver : 37 Bin Öğretmen Bugün Atanıyor(5/10)7


Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 37 bin öğretmen kadrosu ataması bugün saat 11.00'de yapılacak.



MEB'e bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk atama, yeniden atama, kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında 37 bin öğretmen kadrosu için 4 Eylül'de başlayan başvurular 10 Eylül'de tamamlanmıştı.



İlk kez ataması yapılacakların 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.








Etiketler: 37  Bin  Öğretmen  Bugün  Atanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER