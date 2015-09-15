37 BİN ÖĞRETMEN BUGÜN ATANIYOR
Milli Eğitim Bakanlığının aylar önce duyurduğu 37 bin öğretmen ataması bugün gerçekleştiriliyor. Peki atamalar nerede ve saat kaçta yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 37 bin öğretmen kadrosu ataması bugün saat 11.00'de yapılacak.
MEB'e bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk atama, yeniden atama, kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında 37 bin öğretmen kadrosu için 4 Eylül'de başlayan başvurular 10 Eylül'de tamamlanmıştı.
İlk kez ataması yapılacakların 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.
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