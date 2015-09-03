

MacBook air 13'den (17 mm, 1.4 kg) çok daha ince ve hafif olan Yoga 3 Pro,12 mm kalınlığı ve 1.2 kg ağırlığı ile rahatlıkla taşınabiliyor. Bundan da önemlisi ise, bu cihazın oldukça sağlam ve stabil bir yapıya sahip olması. Çok başarılı bir malzeme kalitesi ve işçilik ile karşımıza çıkan Yoga 3 Pro, en ince yerinde bile herhangi bir zayıflık göstermiyor. Yüzeye tam outran bu cihazın Metal kasası, baskılara karşı çok dayanıklı. Soğutma ızgaraları ürünün arka kısmında yer alıyor. Dolaysıyla bu ürün, kuçağınızı yakmadan, rahatlıkla kullanabiliyor.



Yoga 3 Proher ne kadar ince olsa da iki adet USB 3.0 ve bir adet USB 2.0 girişine sahip. Bununla birlikte Mini HDMI ve SD kart okuyucusunun unutulmaması çok büyük bir avantaj. Bağlantıların ürünün arka kısımlarında olması iyi düşünülmüş bir özellik. Bu sayede kablo salatasına maruz kalmıyorsunuz.



Özel olarak geliştirilen Core M işlemci



8 Gbyte bellek ve 256 GByte SSD disk ile donatılmış olanYoga 3 Pro, 3200×1800 QHD+ dokunmatik ekranı ile birçok isteği karşılıksız bırakmıyor. Bu üründe bellekler ürüne çakılı olarak geliyor. Bunun anlamı bu belleklerin çıkartılamaması ve yükseltilememesi.



Yoga 3 Pro'da kullanılan yeni nesil işlemci Core i5 4200U ayarında. Bunun anlamı, yüksek bir güçte yüksek bir performansından çok düşük güçte yüksek bir performans sağlaması. Zaten Yoga 3 Pro2nun da amacı bu. Lenovo, kullanıcıya uzun bir pil ömründe iyi bir performans sağlamak istiyor. Bunu da iyi beceriyor. Yaptığımız testlerde müthiş bir performans görmedik. Ama elde ettiğimiz performans bizi birçok uygulamayı çalıştırmak için fazlasıyla yetti.



En az işlemci kadar kullanılan disk seçimi de çok önemli. Bunu çok iyi bilen Lenovo, oldukça kaliteli ve yüksek bir performans sergileyen bir SSD kullanıyor.



Intel HD Graphics 5300 grafik yongası ise oyuncular için tasarlanmadığını hemen söylemeliyiz. Zaten Yoga 3 Prokendisini bir oyun bilgisayarı olarak lanse etmiyor. Yinede birçok oyunu, en düşük ayarlarında olsa bile, çalıştırabiliyor olması birçok kişi için küçük bir avantaj.



Buna karşın pil kullanım süresi, bir önceki nesile göre düzeltilmiş durumda. Yaptığımız testlerde Yoga 3 Pro'yu yaklaşık 6 saat boyunca kullanabildiğimizi söylemeliyiz. Aşırı yük altında yaptığımız denemelerde bu süre 2.5 saat'e kadar indiğini de belirtmekte fayda var.



13.3 inç dokunmatik ekran, 276 dpi piksel yoğunluğu ile piyasanın ortalamasının çok üzerinde. Bunun anlamı, ekranın oldukça parlak, renklerin canlı ve doygun olması. Bununla birlikte 3200×1800'lük çözünürlük görülmeye değer.



Yoga 3 Pro,ortalamanın üzerinde bir performans sergiliyor. Pilli kullanımda yaklaşık 6 saat'lık bir çalışma süresi, rakiplerine üstünlük sağlayamadığı bir gerçek. Fakat bu incelikte ve bu hafiflikte ikisi bir arada bir ürün için, piyasada neredeyse rakipsiz olduğunu söylemeden edemeyeceğiz.