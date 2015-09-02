Panoromik çekim yapmak veya 360 derece çekim yapmak fotoğrafçılık dünyası için hep önemli bir eşik olmuştur. Bu eşiği aşabilecek bir proje olan Panono, ihtiyaç duyduğu bağışı topladı ve gerçek 360 derece çekim deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.



Panono bir Indiegogo projesi. İki yıl önce başlayan çalışmaların ardından Indiegogo'da yatırımcıların karşısına çıkan Panono, ihtiyaç duyduğu 900.000 Dolarlık bağıştan fazlasını toplamayı başardı. 1.2 Milyon Dolara ulaşan bağış rakamıyla Panono, önümüzdeki dönemde satışa çıkacak. Panono IFA 2015'te stand açacak. Şimdi Panono'nun detaylarından bahsedelim.



Panono, içerisinde 36 adet kamera bulunan yuvarlak bir top. Her bir kamerası 3 MP çözünürlüğe sahip, 36 kamera birleştiğinde toplamda 108 MP'lik fotoğraflar çekebiliyor. Panono'nun kendine has özelliği ilse fotoğrafı 360 derece çekebilmesi. Top şeklindeki Panono'yu havaya fırlatıyorsunuz ve içerisindeki algılayıcıları sayesinde en yüksek noktayı algılayıp o noktada 36 kamerasıyla birlikte 360 derece fotoğraf çekimi yapıyor. Tabii fotoğraf çekmenin tek yolu bu değil. Selfie çubuğu tarzından bir aparatla veya elinizdeyken üzerindeki tuşa basınca da fotoğraf çekimi yapabiliyor.



Panono 480 gram ağırlığa sahip. 16 GB dahili depolama alanı var ve bu alan ile yaklaşık 600 adet 360 derecelik fotoğraf çekilebildiği söylenmiş. Android ve iOS uygulamaları sayesinde cihazın depolama alanına ulaşmak mümkün. Aynı zamanda USB üzerinden bilgisayara bağlanabiliyor. Panono'nun iOS ve Android uygulamaları ile 360 derecelik fotoğraflara, cihazınızdaki ivme ölçer sensorlar ile bakabiliyorsunuz. Yani telefonunuzu hangi yöne hareket ettirirseniz, 360 derecelik fotoğrafın o bölümünü görebiliyorsunuz.















2016 model Harley Davidson modelleri