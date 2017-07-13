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36 yaşındaki atlet, antrenmanda feci şekilde öldü

36 YAŞINDAKİ ATLET, ANTRENMANDA FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Dünya Paralimpik Şampiyonası'na hazırlanan 36 yaşındaki atlet Abdullah Hayayei , idmanda üzerine koruyucu metal kafesin düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 20:20
Puan Ver : 36 Yaşındaki Atlet, Antrenmanda Feci Şekilde Öldü(5/10)1

Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralimpik sporcusu Abdullah Hayayei, İngiltere'nin başkenti Londra'da antrenman sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

METAL KAFES KAFASINA DÜŞTÜ

Yarın başlayacak Dünya Paralimpik Atletizm Şampiyonası'na hazırlanan 36 yaşındaki Hayayei, disk ve çekiç atmada kullanılan koruyucu metal kafesin kafasına düşmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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