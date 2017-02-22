

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA/AmCham) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Gürçay, özellikle temmuzdan sonra yatırımcının Türkiye'ye bakışını, Türkiye'deki yatırım ortamını ve tekrar nasıl kalkışa geçileceğini anlatan bir süreç geçirdiklerini belirterek, "Böylece, 350 milyon dolar yatırımı 2017 yılının ilk çeyreğine kadar getirmeyi başarmış olacağız." dedi.