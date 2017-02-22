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'350 milyon dolar yatırımı yılın ilk çeyreğinde gelecek'

'350 MİLYON DOLAR YATIRIMI YILIN İLK ÇEYREĞİNDE GELECEK'

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA/AmCham) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Gürçay, özellikle temmuzdan sonra yatırımcının Türkiye'ye bakışını, Türkiye'deki yatırım...

Tarih : 22 Şubat 2017, 14:15
Puan Ver : '350 Milyon Dolar Yatırımı Yılın İlk Çeyreğinde Gelecek'(8/10)6


Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA/AmCham) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Gürçay, özellikle temmuzdan sonra yatırımcının Türkiye'ye bakışını, Türkiye'deki yatırım ortamını ve tekrar nasıl kalkışa geçileceğini anlatan bir süreç geçirdiklerini belirterek, "Böylece, 350 milyon dolar yatırımı 2017 yılının ilk çeyreğine kadar getirmeyi başarmış olacağız." dedi.








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