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3,5 yılda 25 hoca gitti, kulüp rekora koşuyor

3,5 YILDA 25 HOCA GİTTİ, KULÜP REKORA KOŞUYOR

Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek, 3,5 yılda 25 hoca değiştirerek kırılması zor bir rekora imza attı. 1,5 senelik imza atan yeni hoca, bugün takım kaybederse kovulabilir.

Tarih : 09 Ocak 2018, 05:20
Puan Ver : 3,5 Yılda 25 Hoca Gitti, Kulüp Rekora Koşuyor(6/10)2

Mısır ekiplerinden Zamalek, Ehab Galal'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Galal, Zamalek'in son 3,5 yıldaki 23. teknik direktörü oldu.

Habertürk'ün haberine göre; 2014'te başkanlık koltuğuna oturduktan sonra sürekli teknik adam değişikliğine giden Mortada Mansour, son olarak Nebojsa Jovovic'i gönderip Ehab Galal'ı takımın başına getirdi.

BUGÜN YENİLİRSE BİLE GİDEBİLİR

1.5 senelik imza atan Galal'ın görev süresini tamamlamadan kovulmasına kesin gözüyle bakılırken, Zamalek'in bugün Al Ahly'ye yenilmesi halinde bile 50 yaşındaki teknik adamın bileti kesilebilir!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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