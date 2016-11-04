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35 yaşında 5 gol attı!

35 YAŞINDA 5 GOL ATTI!

UEFA Avrupa Ligi'nin favori ekiplerinden İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, sahasında konuk ettiği Belçika kulübü Genk'i, 35 yaşındaki tecrübeli golcüsü Aritz Aduriz'in 5 golüyle evine uğurladı.

Tarih : 04 Kasım 2016, 12:37
Puan Ver : 35 Yaşında 5 Gol Attı!(5/10)6


UEFA Avrupa Ligi'nin favori ekiplerinden İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, sahasında konuk ettiği Belçika kulübü Genk'i, 35 yaşındaki tecrübeli golcüsü Aritz Aduriz'in 5 golüyle evine uğurladı.



Henüz 8. dakikada Aduriz maçtaki kilidi açan golü kaydederken, 24'te kazanılan penaltı vuruşunda yine topun başına geçip, farkı arttırdı: 2-0. 28'de Leon Bailey ile gol bulan Genk'e cevap 44'te yine Aduriz'den geldi: 3-1. Bu arada Aduriz, Avrupa Ligi'nde ilk 45 dakikada hat-trick yapan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti.








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