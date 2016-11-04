

UEFA Avrupa Ligi'nin favori ekiplerinden İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, sahasında konuk ettiği Belçika kulübü Genk'i, 35 yaşındaki tecrübeli golcüsü Aritz Aduriz'in 5 golüyle evine uğurladı.







Henüz 8. dakikada Aduriz maçtaki kilidi açan golü kaydederken, 24'te kazanılan penaltı vuruşunda yine topun başına geçip, farkı arttırdı: 2-0. 28'de Leon Bailey ile gol bulan Genk'e cevap 44'te yine Aduriz'den geldi: 3-1. Bu arada Aduriz, Avrupa Ligi'nde ilk 45 dakikada hat-trick yapan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti.