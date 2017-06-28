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3.5 Milyon Arap Turistin Gelmesi Bekleniyor
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3.5 milyon arap turistin gelmesi bekleniyor

3.5 MİLYON ARAP TURİSTİN GELMESİ BEKLENİYOR

ARTİAD Başkanı Kerim, "Türkiye'ye 2017 yılında 3,5 milyon Arap turistin gelmesini bekliyoruz. Ortalama Batılı bir aile geldiğinde 700 dolar harcarken Arap bir aile 3 bin dolar harcıyor" dedi

Tarih : 28 Haziran 2017, 14:15
Puan Ver : 3.5 Milyon Arap Turistin Gelmesi Bekleniyor(8/10)5


Arap Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye'ye 2017 yılında 3,5 milyon Arap turistin gelmesini beklediklerini belirterek, "Ortalama batılı bir aile geldiğinde 700 dolar harcarken Arap bir aile 3 bin dolar harcıyor." dedi.



Kerim, son 3 yılda Türkiye'ye 7 milyon Arap turistin geldiğini ve Arap ülkelerinin artık Türkiye'yi çok yakından tanıdığını ifade etti.



Arap ülkelerinin gerek dizilerden gerek üst makam ziyaretlerinden, ayrıca hac, Umre, Kudüs ziyaretleri ve iş dünyasının ilişkilerinden dolayı Türkiye'yi yakından takip ettiklerini kaydeden Kerim, "Bir de Türk hükümetinin aldığı güzel bir karar var; yurt dışı ticaret ateşelerini, konsolosluklarını çoğalttı. Mesela 10 yılda bu rakam yüzde 100 arttı ve Türkiye'yi seçmeleri için gerekli teşvikler yapıldı." diye konuştu.



Kerim, alım heyetlerinin de sürekli Türkiye'ye getirildiğini ve fuarlar yapıldığını belirterek, "Güzel çalışmalar var. Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorlukları ile sürekli reklamlarının dönmesi, sefer sayısının yüksek olması çok önemli etken oluşturuyor. Eskiden böyle bir çalışma ve imkan yoktu. Yönetici dürüst ve akıllı olunca dünya fethedilir. Çok şükür şu anda her yere direkt uçuşlar mevcut. Bu durum ilişkileri de destekliyor. Şu anda ne yapılırsa yapılsın, Arap dünyası Türkiye'yi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:milliyet








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