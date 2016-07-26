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35 gün sonra gelen güzel haber

35 GÜN SONRA GELEN GÜZEL HABER

Prostat kanseri nedeniyle 22 Haziran'da geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan ünlü sanatçı Harun Kolçak'tan iyi haber geldi.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 17:06
Puan Ver : 35 Gün Sonra Gelen Güzel Haber(7/10)5


Harun Kolçak'ın tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı yazılı açıklamada, “Uzun süredir prostat kanseri tedavisi gören ve buna bağlı mevcut lokal ileri tümör zemininde gelişen enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan sanatçı Harun Kolçak'ın sağlık durumu iyiye gitmektedir. Bugün öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesinden servisteki odasına alınan Harun Kolçak'ın tedavisi hastanede normal süreçte devam edecektir" dedi.








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