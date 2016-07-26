35 GÜN SONRA GELEN GÜZEL HABER
Prostat kanseri nedeniyle 22 Haziran'da geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan ünlü sanatçı Harun Kolçak'tan iyi haber geldi.
Harun Kolçak'ın tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı yazılı açıklamada, “Uzun süredir prostat kanseri tedavisi gören ve buna bağlı mevcut lokal ileri tümör zemininde gelişen enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan sanatçı Harun Kolçak'ın sağlık durumu iyiye gitmektedir. Bugün öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesinden servisteki odasına alınan Harun Kolçak'ın tedavisi hastanede normal süreçte devam edecektir" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar