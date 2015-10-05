35 BİN KONUTTA TEK GÜNDE BÜYÜK KAZANÇ
Günlük kiralamada fiyatlar 50 TL ile 200 dolar arasında değişiyor. Evler saatlik bile veriliyor. Kontrat yapılmadığı için bu evler vergiden de muaf oluyor.
Plansız ve öngörüsüz yapılan sayısız konut projesi nedeniyle artan stoklar, 1+1 konut sayısının artması ve kiraya vermede sorun yaşanması ile yatırımcıların daha fazla para kazanma hırsı yüzünden kiralamada yeni bir model oluştu. Normal koşullarda kontrata bağlı 1 yıl yapılan kiralamalar, bir güne hatta bir gün içinde birkaç defa kiralamaya dündü.
Özellikle Esenyurt, Halkalı, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih, Avcılar, Ataköy bölgesinde yapılan birçok rezidansta ve 1+1 ve 1+0 projelerde günlük kiralama tercih ediliyor.
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