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35 bin konutta tek günde büyük kazanç

35 BİN KONUTTA TEK GÜNDE BÜYÜK KAZANÇ

Günlük kiralamada fiyatlar 50 TL ile 200 dolar arasında değişiyor. Evler saatlik bile veriliyor. Kontrat yapılmadığı için bu evler vergiden de muaf oluyor.

Tarih : 05 Ekim 2015, 09:22
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Plansız ve öngörüsüz yapılan sayısız konut projesi nedeniyle artan stoklar, 1+1 konut sayısının artması ve kiraya vermede sorun yaşanması ile yatırımcıların daha fazla para kazanma hırsı yüzünden kiralamada yeni bir model oluştu. Normal koşullarda kontrata bağlı 1 yıl yapılan kiralamalar, bir güne hatta bir gün içinde birkaç defa kiralamaya dündü.



Özellikle Esenyurt, Halkalı, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih, Avcılar, Ataköy bölgesinde yapılan birçok rezidansta ve 1+1 ve 1+0 projelerde günlük kiralama tercih ediliyor.








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