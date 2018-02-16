Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim gören 345 Asteğmen adayı yemin ederek, mavi berelerini taktı.

ÇOK SAYIDA RÜTBELİ KATILDI

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında bugün 370'nci Dönem Asteğmen Adayı Komando Temel Kursu And içme töreni yapıldı. Törene Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir, Okul Komutanı P. Alb. Fatih Köroğlu, Yüksek rütbeli subaylar, kursiyerler ve çok sayıda kursiyer ailesi katıldı.

"DÜŞMANI ÇELİK PENÇEMİZLE EZERİZ"

Kursiyerler adına bir konuşma yapan P.Atğm. Adayı Murat Çellik "Bugüne kadar, kutsal vatan topraklarını canları ve kanları pahasına korumuş olan atalarımızdan ve ağabeylerimizden bu kutsal nöbeti devralmanın gururunu, onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. Biz komandoyuz. Düşmanı çelik pençemizle ezeriz, vatanımız için yaşar ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan ölmeye hazırız " dedi.

Kaynak: haberinburada