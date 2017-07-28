3400 YOLCUSUYLA SEYAHAT EDEN GEMİDE KENDİSİNE GÜLEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
ABD'de içinde 3400 yolcu bulunan tur gemisinde karısını, "kendisine gülmeyi kesmediği için" öldürdüğünü söylediği.
ABD'de 3400 yolcusuyla beraber bir haftalık tur için Seattle'dan ayrılan gemide, Kenneth Manzanares, 39 yaşındaki eşi Kirsty'nin cesedinin kamarada bulunmasının ardından cinayetle suçlandı. Karısını öldüren koca, eşini "kendisine gülmeye son vermediği için " öldürdüğünü söyledi.
KIYAFETLERİNDE KAN BULUNDUOlayın ardından polisler, Manzanares'in elinde ve kıyafetlerinde kan bulunduğu kaydedildi.
EŞİNİ KAMARA BALKONUNDAN ATMAYA ÇALIŞMIŞ
Güvenlik güçlerinden önce kamaraya giren bir görgü tanığı, Kenneth Manzanares'i eşinin cesedini kamaranın balkonundan atmaya çalışırken gördüğünü anlattı.
"GÜLMEYE SON VERMEDİ"
Görgü tanığı, daha sonra cesedi ayak bileklerinden tutup yukarı doğru çektiğini ve ne olduğunu sorduğunda Manzanares'in, "bana gülmeye bir son vermedi" dediğini belirtti.
İÇERİSİNDE 3400 YOLCU VARDI
Olayın yaşandığı geminin 3400 yolcuyla birlikte bir haftalık bir tur için Seattle'dan ayrıldığı kaydedildi.
FBI SORUŞTURMAYA EL KOYDU
Denizde işlendiği için cinayeti Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) incelediği ifade edildi.
10 AĞUSTOS'TA DURUŞMAYA DEVAM EDİLECEK
Cinayet davasının görülmesine 10 Ağustos'taki duruşmayla devam edilecek.
Kaynak: haberinburada
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