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317 liradan fazla kira alıyorsanız...

317 LİRADAN FAZLA KİRA ALIYORSANIZ...

Kirada mülkü olan kişilerin 31 Mart tarihine kadar vergilerini ödemeleri gerekiyor ancak geliriniz 3 bin 800 liranın altındaysa vergi ödemeyebilirsiniz.

Tarih : 23 Mart 2017, 09:19
Puan Ver : 317 Liradan Fazla Kira Alıyorsanız...(8/10)10


Kira vergisi ödeme mevsimi gelip çattı. 31 Mart akşamına kadar 2016'da elde edilen kira geliri için beyanname vermek gerekiyor. Ancak herkes değil, ayda 317 lira yani yıllık 3.800 liralık kira gelirinden daha düşük geliriniz varsa beyan etmek zorunda değilsiniz. İşyerleri için bu tutar bu yıl 30 bin lira. Kira beyannamesini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr adresinden girip rahatça verebilirsiniz. Ancak tabii ki özel bazı konular var.



Habertürk'ten Rahim AK'ın haberine göre, geliriniz eğer 3.800 lirayı aşıyorsa vergi vermek zorundasınız ama gelirin tümünü değil. Bir de gider indirimi yapacaksınız geri kalan tutar üzerinden vergi ödeyeceksiniz. İşte bu nokta önemli çünkü iki türlü gider düşme yolu var. Bunlardan ilki Götürü Gider indirimi. Oran yüzde 25. Diğeri ise Gerçek Gider indirimi..



Örneğin aylık 1000 lira kira getirisi olan birisi yıllık 12 bin lira gelir sağlıyor. Bu kişinin 3.800 liralık istisnası düşüldüğünde kalan 8.200 liradan götürü gider düşülürse 2.050 lira indirilecek ve geriye vergiye tabi gelir 6.150 lira kalacak. Aynı vatandaş eğer gerçek gider yöntemini seçerse bu durumda şu formül uygulanıyor: İndirilecek gider=(toplam giderxVergiye tabi hasılat)/Toplam hasılat. Vergiye tabi hasılat ise toplam hasılattan 3.800 liralık istisnanın düşmüş halini ifade ediyor. Bu durumda indirilecek gider (3000x8.200)/12.000=2.050 lira olarak çıkıyor. Yani götürü gider yöntemiyle aynı rakam.



 



kaynak:milliyet








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