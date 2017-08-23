3122 FLORENCE ASTEROİDİ DÜNYA'NIN YAKININDAN GEÇECEK
NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu tarafından 4.4 kilomere çapında olduğu ölçülen Florence Asteroidi, NASA'nın Dünyaya Yakın Nesneler programı başladığından beri görülen en büyük gök cismi.
"BUGÜNE KADAR YAKINDAN GEÇENLERİN HEPSİ KÜÇÜKTÜ"
Dünyaya Yakın Nesneler yöneticisi Paul Chodas, "Pek çok gök cisminin 1 Eylül tarihinde geçişini gerçekleştirecek Florence'dan daha daha yakın geçişler gerçekleştirmiş olmasına rağmen, hepsi Florence'dan daha küçüklerdi." dedi.
KALİFORNİYA VE PORTO RİKO'DAN GÖZLEMLENECEK
Bu 'yakın' geçiş bilim insanlarına asteroidi inceleme fırsatı verecek. 3122 Florence'ın yerden gözlem için ideal bir asteroid olduğunu tahmin ediliyor. Kaliforniya ve Porto Riko'dan gözlemlenecek.
MODERN HEMŞİRELİĞİN KURUCUSUNUN ADI VERİLDİ
Schelte 'Bobby' Bus tarafından 1981 yılında keşfedilen asteroid, modern hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale'e ithafen 3122 Florence olarak adlandırıldı.
1890'DAN BERİ EN YAKIN GEÇİŞİ OLACAK
Bu geçiş asteroidin 1890 yılından beri en yakın geçişi olmakla birlikte, 2500 yılına kadar da en yakın geçiş olarak kalacak.
Kaynak: haberinburada
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