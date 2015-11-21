

Çin basınında yer alan haberlerde, Yanceng kentinde Mart ayında hizmete giren enerji geri dönüşüm santralin-de altı ayda yakılan banknotların toplam tutarının 200 milyar yuanı (yaklaşık 31.2 milyar USD) bulduğu bildirildi.







Pekin merkezli haber portalı Ce.cn, tedavülden kalkan 100 yuanlık banknotların kağıt kalitesine bağlı olarak hay-li yüksek ısı değerine sahip olduğunu, bu sebeple bir ton ağırlığındaki banknotun yakılmasıyla bir aileye 25 yıl ka-dar yetebilecek bin kilovatlık enerji elde edilebildiğini kaydetti. Yetkililer ayrıca, yanmış banknot balyalarının yapı malzemesi olarak kullanılabileceğini belirtti.







Uzmanlar, Çin Merkez Bankası'nın piyasaya geçen hafta sürdüğü yeni ve yüksek güvenlikli 100 yuanlık banknotlar sayesinde, trilyonlarca yuanlık paranın kademeli olarak tedavülden kalkacağına işaret ediyor.