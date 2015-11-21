O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

31 milyar dolarlık para kül oldu

31 MİLYAR DOLARLIK PARA KÜL OLDU

Çin'in Jiangsu eyaletinde kurulan bir enerji geri dönüşüm tesisinde 2 bin ton tedavülden kalkmış 100 yuanlık bank-not yakıldı.

Tarih : 21 Kasım 2015, 11:46
Puan Ver : 31 Milyar Dolarlık Para Kül Oldu(5/10)5


Çin basınında yer alan haberlerde, Yanceng kentinde Mart ayında hizmete giren enerji geri dönüşüm santralin-de altı ayda yakılan banknotların toplam tutarının 200 milyar yuanı (yaklaşık 31.2 milyar USD) bulduğu bildirildi.



Pekin merkezli haber portalı Ce.cn, tedavülden kalkan 100 yuanlık banknotların kağıt kalitesine bağlı olarak hay-li yüksek ısı değerine sahip olduğunu, bu sebeple bir ton ağırlığındaki banknotun yakılmasıyla bir aileye 25 yıl ka-dar yetebilecek bin kilovatlık enerji elde edilebildiğini kaydetti. Yetkililer ayrıca, yanmış banknot balyalarının yapı malzemesi olarak kullanılabileceğini belirtti.



Uzmanlar, Çin Merkez Bankası'nın piyasaya geçen hafta sürdüğü yeni ve yüksek güvenlikli 100 yuanlık banknotlar sayesinde, trilyonlarca yuanlık paranın kademeli olarak tedavülden kalkacağına işaret ediyor.








Etiketler: 31  Milyar  Dolarlık  Para  Kül  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER