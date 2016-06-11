

Suriye'de IŞİD'e ait atış hazırlığından olduğu tespit edilen 33 hedefe Türkiye ve koalisyon uçakları tarafından operasyon yapıldı.







Suriye kuzeyinden Türkiye'ye yönelik atış hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD'e ait silah mevziileri, Katyuşa roketleri ve havan silahlarından oluşan 33 hedefe, dün Fırtına obüsleri ile atış yapıldı. Ayrıca Koalisyon uçakları tarafından da Cakka bölgesine 5 ve Dudiyan bölgesine 4 olmak üzere 9 hava harekatı düzenlendi.







Yapılan atışlar ve hava harekatı sonucunda ilk tespitlere göre 31 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi. IŞİD'e ait 6 savunma mevzii, üzerinde Katyuşa roketleri bulunan 5 araç, 3 tahkim edilmiş bina ve 3 havan mevziinin imha edildiği tespit edildi.