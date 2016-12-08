

Başbakan Yardımcılığı'na ait atama kararı Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 8 il müftüsü başka görevlere atanmak üzere görevden alınırken, 31 il müftüsünün ataması gerçekleştirildi.







Buna göre; Kırklareli İl Müftüsü İsmail Bayrak, Şırnak İl Müftüsü AHMET ÖZKAN, Osmaniye İl Müftüsü Ramazan Çortul, Mersin İl Müftüsü Ali Melek, Elazığ İl Müftüsü Peyami Güngör, Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu, Sinop İl Müftüsü Mustafa Erkan ve Uşak İl Müftüsü Fuat Altındaş başka görevlere atanmak üzere görevlerinden alındı.







kaynak:milliyet