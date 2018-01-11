Marmaris'te 20 yıl turizm işçisi olarak çalışan Tuncay Ayaz (32), iki yıl önce memleketi Kurtalan'a dönüş kararı aldı. Geldiği baba ocağında bir yakınıyla birlikte ilçe çıkışındaki bir düzlükte bir dönümü kapalı olmak üzere 5 dönüm alan üzerindeki 300 tavukla çiftlik kuran Ayaz, marketlere sattığı yumurtalar kısa sürede yoğun bir taleple karşılaşınca kapasiteyi 4 bin tavuğa çıkardı. Kentte günlük organik yumurtaya rağbetin artmasıyla da bir kez daha kapasite artırımına giden Ayaz, 7 bin tavukla yumurta üretmeye devam ediyor. Ayaz, kapasiteyi 40 bine çıkarıp, yurtdışına da yumurta ihraç etmeyi hedefliyor.

"TALEBİ KARŞILAYAMIYORUM"

Yıllarca Marmaris'te turizm işinde çalıştığını anlatan Ayaz, "Ancak içinde her zaman memleketime bir yatırım yapma düşüncesi vardı. Kesin dönüş yaparak baba ocağında bu işin ticaretini yapma kararı aldım ve bir tavuk çiftliği kurdum. Önce 200-300 tavuk ile başladım, sonra bunu 4 bin kapasiteye çıkardım, talep artınca 7 bine artırdım. Şuan yine de talebi karşılayamıyorum, Organik köy yumurtası elde ettiğimiz için her yerden sipariş geliyor. Çok mutluyum" dedi.

DEVLETTEN DESTEK ALACAK

Şu aşamaya kadar 400 bin TL harcadığını aktaran Ayaz, önümüzdeki günlerde kapasiteyi artırması durumunda devletten destek ihtiyacı hissedebileceğini söyledi. Ayaz, "Devletimiz yardımcı olursa 10 dönüm arazi üzerinde üretimi 45-50 bin kapasiteye çıkartarak iç piyasanın yanı sıra dışarıya da açılmayı amaçlıyorum" diye konuştu.

Ayaz'ın ortağı Murat Çiçek ise Siirt'te yoğun bir yumurta tüketimini olduğunu dikkate alarak tavuk çiftliği kurduklarını, zamanla yoğun talep karşısında üretimi artırdıklarını söyledi. Talepten son derece memnun olduğunu aktaran Çiçek, yeni tesisle 20'nin üzerinde kişiyi istihdam etmeyi planladıklarını söyledi.

Kaynak: haberinburada