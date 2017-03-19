300 Polisle Asayiş Uygulaması
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300 polisle asayiş uygulaması

300 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI

Konya Emniyet Müdürlüğü farklı noktalarda çok sayıda polisin katılımıyla asayiş uygulaması yaptı.

Tarih : 19 Mart 2017, 11:06
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 Konya Emniyet Müdürlüğü farklı noktalarda çok sayıda polisin katılımıyla asayiş uygulaması yaptı.

Gece gerçekleştirilen uygulamada yaklaşık 300 polis görev aldı. Polis ekipleri, daha önceden belirlenen farklı noktalardaki adreslerde denetimler yaparken, eğlence merkezlerinde şüpheli gördükleri araçlar ve kişiler üzerinde arama yaptı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan şüpheliler de gözaltına alındı.



 



 



 



kaynak:haberler






Etiketler: 300  Polisle  Asayiş  Uygulaması    haber

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