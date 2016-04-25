

Kilis'in en varlıklı işadamlarından Süreyya Beşe'nin ölümünün ardından 6 çocuğundan 5'i miras anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava dosyasında, Beşe kardeşlerin miras kavgası şöyle anlatıldı:Süreyya Beşe'nin ilk eşinden 4 çocuğu oldu. sağlık sorunları bulunan eşini Kilis'te bırakan Beşe, İstanbul'da ticaretle uğraşmaya başladı. Kısa sürede işlerini büyüten işadamı, eşinden boşandıktan sonra Bircan Beşe ile evlendi. Bu evlilikten ise Süreyya Can ve Didem adını verdiği çocukları oldu.







‘MİRASTAN VAZGEÇ' PAYI



İşadamı, 2000 yılında ilk eşinden olan çocukları Hikmet, Şenda, Haşmet ve Uğur'a mirasından vazgeçmeleri karşılığında Laleli'de bulunan 9 milyon TL değerindeki otelini verdi. 2014'te ölen Süreyya Beşe'nin vasiyetnamesi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Vasiyetnamede, Taksim Galatasaray'da bulunan İstanbul Garaj binası olmak üzere birçok han, arazi ve rezidans daireleri olmak üzere 300 milyon TL değerinde mal varlığı çıktı. Beşe vasiyetnamesinde, ilk eşi ve çocuklarına hiçbir şey bırakmazken mirastan aslan payını ikinci eşten olan oğlu Süreyya Can'a, kalan bölümünü de ikinci eşi Bircan ve kızı Didem'e bıraktı.