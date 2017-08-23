Neymar'ın, 222 milyon Euro karşılığında Paris Saint Germain'e transferi, futbol dünyasında taşları yerinde oynattı.

Son olarak Manchester City menajeri Pep Guardiola konu hakkında konuştu. Guardiola'ya göre, 300 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeli bulunan Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması artık hayal değil.

"KISA SÜRE İÇİNDE SÖZLEŞME İMZALAMAYACAK"

Guardiola, Avrupa'da bu parayı ödeyebilecek güçte kulüplerin bulunduğunu vurguladı. Barcelona yönetimi, Messi ile 4 yıllık yeni bir sözleşme üzerinde anlaştığını açıklasa da, başkan adaylarından Agusti Benedito yıldız oyuncunun kısa süre içinde yeni bir sözleşme imzalamayacağı görüşünde.

"BU YÖNETİM GÖREVDE KALIRSA MESSI'Yİ KAYBEDEBİLİRİZ"

beIN SPORTS'un haberine göre; Messi'nin, hali hazırdaki yönetimden büyük rahatsızlık duyduğunu öne süren Benedito; "Messi gelecek sezonun sonunda serbest kalacak. Bence birkaç ay daha bekleyip, kulübün atacağı adımları görmek istiyor. Bu yönetim görevde kalırsa, Messi'yi kaybedebiliriz" dedi.

Halen erken seçim için imza toplamaya çalışan Benedito, başkan Bartomeu'dan bir an önce erken genel seçime gitmesini istedi.

Kaynak: haberinburada