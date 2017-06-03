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300 milyar dolarlık pazarlık başlıyor

300 MİLYAR DOLARLIK PAZARLIK BAŞLIYOR

Türkiye, Avrupa ile Gümrük Birliği'ni güncellemek için 13 Haziran'da masaya oturuyor. Revize anlaşma ile beklenti ticareti ikiye katlamak

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:03
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Türkiye, Avrupa Birliği'yle 22 yıl önce imzalanan Gümrük Birliği (GB) anlaşmasının yeniden düzenlenmesi konusunda önemli bir eşiği atlamaya hazırlanıyor. AB-Türkiye arasındaki ticaret hacmini 300 milyar dolara çıkarma potansiyeli olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için taraflar 13 Haziran'da Brüksel'de masaya oturuyor.



Türkiye, GB'nin hizmetler, gıda-tarım, kamu alımları ve üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarını kapsayacak şekilde güncellenmesini istiyor. Türkiye'nin AB'nin üçüncü taraflarla yapacağı ticaret anlaşmalarından kaynaklanan dezavantajlarının da ortadan kaldırılması hedefleniyor. Tarım ürünlerinden ülkeye giren ikinci el Otomobile kadar birçok sektöre ilişkin başlığın masaya yatırılacağı görüşmelerde, yapılacak güncellemelerle Türkiye'nin ihracatta eli güçlenecek.



 



kaynak:milliyet








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