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300 kiloluk sanığın suçu şok etti!

300 KİLOLUK SANIĞIN SUÇU ŞOK ETTİ!

Samsun'un Havza ilçesinde lise öğrencisi kıza cinsel istismar iddiasıyla aralarında yaklaşık 300 kilogram ağırlığı nedeniyle hareket etmekte zorlanan obezite hastası M.E'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 21 Nisan 2016, 15:08
Puan Ver : 300 Kiloluk Sanığın Suçu Şok Etti!(5/10)3


Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri lise öğrencisi bir kıza cinsel istismarda bulunulması iddiasına ilişkin bazı şüpheliler hakkında işlem başlattı. Bunun üzerine şüphelilerden M.E'yi gözaltına almak üzere 25 Mayıs Mahallesi'ndeki evine gitti. Ekipler, obezite hastası olduğu bilinen yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki hareket etmekte zorlanan zanlıyı gözaltına almak için itfaiye ve sağlık birimlerinden yardım istedi. Bunun üzerine zanlının evine bir ambulans, Samsun'dan gelen bir yoğun bakım ambulansı ve itfaiye aracı gönderildi.



Yaklaşık 15 kişinin yardımıyla brandayla ambulansa taşınan M.E, sağlık raporu alınması için Havza Devlet Hastanesine götürüldü. Burada işlemler tamamlanamayınca şüpheli M.E. "kaçma ihtimali" olmadığı için ambulansla tekrar evine taşındı. M.E'nin sağlık raporu işlemlerinin tamamlanması için yarın Samsun'a gönderileceği belirtildi.  Cinsel istismar iddiasına ilişkin 4 kişinin daha gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.








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