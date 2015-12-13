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30 yıl sonra yönetmenlik yapmak heyecanlandırdı

30 YIL SONRA YÖNETMENLİK YAPMAK HEYECANLANDIRDI

'TÜRK Sineması'nın Sultanı' Türkan Şoray, 30 yıl sonra 4'üncü kez ‘Uzaklarda Arama' filmi için yönetmen koltuğuna oturduğu için heyecanlandığını söyledi..

Tarih : 13 Aralık 2015, 10:34
Puan Ver : 30 Yıl Sonra Yönetmenlik Yapmak Heyecanlandırdı(7/10)4


'TÜRK Sineması'nın Sultanı' Türkan Şoray, 30 yıl sonra 4'üncü kez ‘Uzaklarda Arama' filmi için yönetmen koltuğuna oturduğu için heyecanlandığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ‘Turki Ekstra' programında ‘Uzaklarda Arama' film ekibi ile yapılan röportajlar yayınlandı. Filmde ‘Tayfun' karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, Türkan Şoray'ın yönettiği bir filmde oynamasını ‘İnanılmaz bir deneyim' olarak nitelendirirken, "İlk tanıştığımız andan itibaren sadece gözlerine bile bakmak başlı başına inanılmaz bir tecrübe, inanılmaz bir keyif. Türkan hanımın yanından ayrılmak istemiyorsun" dedi.

"ŞORAY FİLMİNDE OYNAMAK GURUR VERİCİ”

Sevda Erginci ise, filmde ‘Çok masum, çok naif ama yolu bir şekilde pavyona düşmüş bir kız' olarak nitelendirdiği ‘Nazlı' karakterini canlandırdığını anlatırken, "Uzaklarda Arama' ilk filmim. Henüz 22 yaşındayım. Haliyle bir de Türkan Şoray filminde oynamış olmak mutluluk, heyecan verici bir şey. Gururla taşıyorum bu heyecanı” diye konuştu.








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