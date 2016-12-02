‘30 YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULACAK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine yeni bir düzenleme yapıp büyükşehir olmak için aranan nüfus rakamının düşürüleceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de AK Partili milletvekilleri ile bir araya geldi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinin detaylarını paylaşarak, "Üç kez görüşme yaptık. Rusya'nın, Türk askerlerine yapılan saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. İki ülkenin Suriye'de insanı yatırımlar yapması konusunu da konuştuk. Hastane, okul gibi ortak çalışmalar da yapacağız. Zaten saldırıları rejim üstlendi" dedi.
Milletvekillerinin, büyükşehir kapsamında olmayan illerde hizmetlerin götürülmesinde sıkıntı yaşandığı, farklı imar kararları aldığını belirtmesi üzerine Erdoğan, "Bu sorunu biz de tespit ettik. Yeni bir düzenleme yapacağız. Büyükşehir olmak için aranan nüfus rakamı düşürülecek. Büyükşehir sayısı 50-60'ı bulabilir. Büyükşehir merkez belediyeler güçlendirilecek." Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Mağdur olanlarla ilgili herkese şikayetler geliyor. Bazı mağduriyetler olması, mücadeleye zarar vermemeli. Başarılı olsalardı, tüm millet mağdur olacaktı" diye konuştu.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar