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30 uçağı yere indirdi

30 UÇAĞI YERE İNDİRDİ

Filoda kiralık olarak bulunan 12 geniş gövdeli Airbus A330-200 tipi uçak Antalya'ya gönderildi.

Tarih : 07 Kasım 2016, 15:19
Puan Ver : 30 Uçağı Yere İndirdi(6/10)4


Filoda kiralık olarak bulunan 12 geniş gövdeli Airbus A330-200 tipi uçak Antalya'ya gönderildi. Bu uçaklar İkinci Dış Hatlar Terminalinin önünde park pozisyonuna alındı. 4 Airbus A320 tipi uçak Ankara Esenboğa Havalimanındaki genel havacılık hangarları önüne park ettirildi. Önümüzdeki günlerde kademeli olarak seferden çekilecek uçak sayısı 30'a ulaşacak. Halen THY'nin filosunda 298 yolcu uçağı bulunuyor.



Neden uçurulmuyor?



Havayollarının para kazanması için utalizasyon denilen günlük uçuş saat ortalamasının yüksekliği çok önemli. Ancak kriz dönemlerinde ihtiyaç fazlası olan uçaklar, park sahası sorunu olmayan havalimanlarına çekiliyor. Uçakların uçmadığı dönemlerde periyodik bakımlarının yanı sıra, kabin modifikasyonu gibi uzun süren bakım işlemleri yapılıyor.








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