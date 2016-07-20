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30 saniyede baş ağrısından kurtulabilirsiniz!

30 SANİYEDE BAŞ AĞRISINDAN KURTULABİLİRSİNİZ!

Başınız ağrıyorsa veya stresli hissediyorsanız bu basit yöntem ile sorunu 30 saniyede yok edebilirsiniz.

Tarih : 20 Temmuz 2016, 09:45
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Baş ağrısının ne zaman geleceği bilinmez. Yanınızda ağrı kesici olmadığında gelmek gibi bir huyu da vardır. Ayrıca sık sık ağrı kesici kullanmak vücudu yorar ve uzmanlar tarafından önerilmemektedir.



Milliyet'te yer alan habere göre, bu basit yöntemi kullanarak sadece 30 saniyede baş ağrınızdan veya stresinizden kurtulabilirsiniz.



Vücudumuzda bazı aktif noktalar vardır. Bu bası noktalarına masaj yapıldığında ağrı ve acılar azalabilir, hatta tamamen ortadan kalkabilir.



Elinizdeki işaret parmağıyla baş parmağınız arasındaki noktaya baskı uygulayarak baş ağrısından kurtulabilirsiniz.



Baskıyı 30 saniye boyunca sürdürün. Ardından el değiştirerek diğer elinize de uygulayın. Doğru uygulandığında baş ağrısınızın geçtiğini göreceksiniz.









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