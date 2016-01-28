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30 BİN TL ALACAĞI İÇİN KENDİNİ YAKTI


30 BİN TL ALACAĞI İÇİN KENDİNİ YAKTI
Tarih : 28 Ocak 2016, 10:39
Puan Ver : 30 Bin Tl Alacağı İçin Kendini Yaktı(10/10)11


Aydın'ın Efeler ilçesinde yüklenici firmadan parasını alamayan, taşeron firma ortağı üzerine benzin döküp kendini yaktı. Ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilen şahıs, üç gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1757 Sokakta bulunan DSİ Kontrol İdare binası önünde meydana geldi.

Aydın su isale hattı işini yapmakta olan yüklenici firmadan, boru kaynak yapım işini alan taşeron firmanın ortağı Sabahattin Antakyalıoğlu (58), 30 bin TL alacağı olduğu iddiasıyla firma sahibi İ.Ö'den parsını istedi. Antakyalıoğlu'nun isteği, firma sahibi İ.Ö. tarafından “Bizde alacağın yok” denilerek reddedildi.








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