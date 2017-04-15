Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki 2 kasaba ile Şam rejiminin kuşatması altındaki 2 kasabada bulunanlar karşılıklı olarak tahliye ediliyor. Anlaşma kapsamında 30 bin kişi yer değiştirecek



Suriye'de muhalifler ile Beşar Esad rejimi arasında varılan anlaşma kapsamında dün karşılıklı tahliyeler gerçekleştirildi.



Anadolu Ajansı'ndaki haberde "İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca, muhalifler ile Esad rejimi arasındaki kuşatma bölgesinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında Madaya ve Zebadani'den çıkan siviller için İdlib merkezinde çadır kuruldu" denildi. Madaya ve Zebadani'den tahliyelerle aynı saatte muhaliflerin kontrolünde olan Şii köyleri el Foa ve Kefraya'daki siviller de otobüslerle alınarak, Şam rejiminin kontrolündeki daha güney bölgelere götürüldü.







kaynak:sabah