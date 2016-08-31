O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

30 AĞUSTOS'TA GÖKYÜZÜ BANDOSU'NDAN BİR İLK


30 AĞUSTOS'TA GÖKYÜZÜ BANDOSU'NDAN BİR İLK
Tarih : 31 Ağustos 2016, 09:09
Puan Ver : 30 Ağustos'ta Gökyüzü Bandosu'ndan Bir İlk(0/10)


30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, gökyüzünde ellerinde enstrümanlarla asılı 20 bandocu, metrelerce yükseklikte muhteşem bir görsel şölene imza attı. O anlar havadan görüntülenirken Türkiye'de ilk kez sergilenen özel gösteri, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.



Beylikdüzü Belediyesi bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları'na dev kortejle start verdi. Klasik otomobil sahipleri ve hayvansever vatandaşların da eşlik ettiği yürüyüşe, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, farklı partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.








Etiketler: 30  Ağustos  Ta  Gökyüzü  Bandosu  Ndan  Bir  İlk    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER