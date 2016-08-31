

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, gökyüzünde ellerinde enstrümanlarla asılı 20 bandocu, metrelerce yükseklikte muhteşem bir görsel şölene imza attı. O anlar havadan görüntülenirken Türkiye'de ilk kez sergilenen özel gösteri, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.







Beylikdüzü Belediyesi bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları'na dev kortejle start verdi. Klasik otomobil sahipleri ve hayvansever vatandaşların da eşlik ettiği yürüyüşe, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, farklı partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.