Danıştay Cerattepe Kararını Onayladı!
Motorlu Araç Trafik Belgesi Ne Zaman Kalkıyor?
30 Ağustos'a Kadar Gişelerde 4 Şerit Kapalı!
Ap, Müzakereleri Dondurma Tasarısını Kabul Etti
Yatak Odasındaki Utangaçlığı Yenmenin Yolları!
Korkunç Kaza! 3 Ölü, 5 Yaralı
İnşaat 1 Ekim'de Sil Baştan!
Kayserispor Transfere Doymuyor
Tarihin En Keskin Lazerini Ürettiler!
İzmir Polisiden Sigara Kaçakçılarına Büyük Darbe
Kaliteli Uyku İçin Karpuz Çekirdeği Ve Kiraz Tüketin Önerisi
Manisa'da 3.7 Şiddetinde Deprem
Bodrum Küdür Sit Alanında Yangın Çıktı
Lüks Rezidansa Narkotik Baskını!
Döviz Kurları - Dolar 3.63, Euro 4,11 Lirayı Aştı !
Japonya'da Sel Felaketi
Çanakkale'de Top Mermisi Patladı!
İphone 8 Nasıl Görünecek?
Microsoft Binlerce Kişiyi Neden İşten Çıkaracak ?
Zte Nubia N2 Ne Zaman Çıkacak?

30 AĞUSTOS'A KADAR GİŞELERDE 4 ŞERİT KAPALI!


30 AĞUSTOS'A KADAR GİŞELERDE 4 ŞERİT KAPALI!
Tarih : 06 Temmuz 2017, 17:00
Puan Ver : 30 Ağustos'a Kadar Gişelerde 4 Şerit Kapalı!(5/10)6


İstanbul'da okulların tatile girmes ve vatandaşların tatil sezonunda sürekli tatil beldelerinde olmasını fırsat bilen Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları hızla devam ederken, bir önemli haber ise İstanbul TEM otoyolu'ndan geldi.



İstanbul'un önemli geçiş noktalarından ilk olarak Mahmutbey ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile başlatılan serbest geçiş sistemi (SGS), tüm şehre yayılmaya devam edi,yor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişelerin kaldırılması ve SBS'ne geçişle devam eden çalışamlara Çamlıca gişeleri de eklendi. 



Her gün TEM otoyolunu kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren haberi Bakan Arslan açıkladı! TEM üzerinden İstanbul'a gelecekler dikkat! Çamlıca gişelerinde İstanbul istikametine tam 4 şerit yol trafiğe kapatıldı.








Etiketler: 30  Ağustos  A  Kadar  Gişelerde  4  Şerit  Kapalı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER