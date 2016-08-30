

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıl kutlamaları başladı. İlk tören Anıtkabir'de yapıldı. Zafer Bayramı töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Veysi Kaynak, Tuğrul Türkeş, kuvvet komutanları ve kabine üyelerinin Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Aslanlı Yol'da yürüyüşün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra beraberindekilerle birlikte saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.