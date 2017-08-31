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30 AĞUSTOS RESEPSİYONUNDAN RENKLİ KARELER


30 Ağustos Resepsiyonundan Renkli Kareler
Tarih : 31 Ağustos 2017, 01:30
Puan Ver : 30 Ağustos Resepsiyonundan Renkli Kareler(6/10)2

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "havuzlu bahçe" olarak adlandırılan bölümünde gerçekleştirilen resepsiyona siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Resepsiyona siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim de katıldı.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

Milli güreşçi Taha Akgül

Oyuncu Necati Şaşmaz

Sanatçı Mustafa Keser

Futbolcu Gökhan Töre

Dünya serbest dalış rekortmeni ve milli dalgıç Şahika Ercümen

Sanatçı Berdan Mardini (sağda) ve sunucu Ece Erken (solda)

Sanatçı Yavuz Bingöl (sağ 2) ve Şair İbrahim Sadri de (sağda) katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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