30 AĞUSTOS RESEPSİYONUNDAN RENKLİ KARELER
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "havuzlu bahçe" olarak adlandırılan bölümünde gerçekleştirilen resepsiyona siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Resepsiyona siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim de katıldı.
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek
Milli güreşçi Taha Akgül
Oyuncu Necati Şaşmaz
Sanatçı Mustafa Keser
Futbolcu Gökhan Töre
Dünya serbest dalış rekortmeni ve milli dalgıç Şahika Ercümen
Sanatçı Berdan Mardini (sağda) ve sunucu Ece Erken (solda)
Sanatçı Yavuz Bingöl (sağ 2) ve Şair İbrahim Sadri de (sağda) katıldı.
Kaynak: haberinburada
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