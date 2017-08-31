30 AĞUSTOS RESEPSİYONUNA EMİNE ERDOĞAN'IN AY-YILDIZLI BROŞU DAMGA VURDU
Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 30 Ağustos resepsiyonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan şıklığıyla göz kamaştırırken, Ay-Yıldızlı broşuyla dikkatleri üzerine çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla "Başkomutan" sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon verdi.
ERDOĞAN, EŞİ İLE KATILDI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "havuzlu bahçe" olarak adlandırılan bölümünde gerçekleştirilen resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldi.
EMİNE ERDOĞAN, ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı kürsüde hemen yanında duran Emine Erdoğan, parlak siyah elbisesi ile göz kamaştırdı. Emine Erdoğan'ın yakasındaki ay-yıldızlı broş ise hem şıklığını tamamladı, hem de günün anlam ve önemine uygun olmasıyla beğeni topladı.
Kaynak: haberinburada
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