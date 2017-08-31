Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla "Başkomutan" sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon verdi.

ERDOĞAN, EŞİ İLE KATILDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "havuzlu bahçe" olarak adlandırılan bölümünde gerçekleştirilen resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldi.

EMİNE ERDOĞAN, ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı kürsüde hemen yanında duran Emine Erdoğan, parlak siyah elbisesi ile göz kamaştırdı. Emine Erdoğan'ın yakasındaki ay-yıldızlı broş ise hem şıklığını tamamladı, hem de günün anlam ve önemine uygun olmasıyla beğeni topladı.

Kaynak: haberinburada