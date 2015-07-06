

10,9 milyon emeklinin tamamı bu ayki maaşlarını zamlı alacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla tüm emeklilerin zam oranı yüzde 4.76 oldu. Ancak bu ay, maaşlarda ekstra artışlar da yapılacak. Seyyanen artış ve Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi zammı da bu ay hayata geçecek.







Kimlere seyyanen zam var?







Bu ay yapılacak yüzde 4.76'lık enflasyon zammının ardından maaşı bin 100 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen artış uygulanacak. Seyyanen artış da enflasyon zammı gibi bu ayki maaşlara yansıyacak.







Seyyanen zam ne kadar?







Maaşı bin lira ve altında olanlara 100 lira seyyanen zam var. Bin lira ve üstü maaşlar ise bin 100 liraya tamamlanacak.







Enflasyon zammı ve seyyanen artış nasıl uygulanacak?







SSK ve Bağ-Kur emeklilerine önce yüzde 4.76 enflasyon zammı yapılacak, ardından maaş bin 100 liranın altındaysa seyyanen zam da verilecek. Örneğin, 900 lira olan bir emekli aylığı, yüzde 4.76'lık zamla 942 lira 84 kuruşa çıkacak. Bu emekli, 100 lira da seyyanen artıştan yararlanacak. Böylece bu emeklinin maaşı, bu ay, bin 42 lira 84 kuruşa yükselecek. Yani 900 lira olan maaşta, 142 lira 84 kuruşluk enflasyon zammı ve seyyanen artış olacak. Enflasyon zammı sonrası maaş bin 10 liraya çıkmış ise bu kez seyyanen 90 lira zam verilecek.







Yeni emekliler de zamlardan yararlanacak mı?







Bu yıl emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de önce yüzde 4.76'lık enflasyon zammı uygulanacak. Ardından durumları uyuyorsa seyyanen zam da maaşlarına yansıtılacak.







Memur emeklisine ekstra artış var mı?







Yaklaşık 1.9 milyon memur emeklisinin bu ayki yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı, enflasyon farkının da eklenmesiyle yüzde 4.76'ya çıkacak.







SGDP kesintisinin azalması kimlere yarayacak?







Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunanlar yararlanacak. Maaşlardaki yüzde 15'lik kesinti, yüzde 10'a inecek. Kesinti zammı, Temmuz maaşlarına yansıyacak.







'3 zam birden' deniliyor. Bunları kim alacak?







Bu ay ticari faaliyette bulunanlardan yapılan kesinti azalıyor. Bu kişilerden SSK ve Bağ-Kur emeklisi olanlar, ayrıca enflasyon zammı ve durumları uyuyorsa seyyanen zam alacak. Yine ticari faaliyette bulunanlardan memur emeklisi olanlara, yüzde 3 zam ve enflasyon farkı (yüzde 1.76) verilecek.







TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?







Türkiye Emekliler Derneği'ne göre; enflasyon zammı ve seyyanen artışla, en düşük Bağ- Kur tarım emeklisi aylığı 616,10 liradan 745,42 liraya, en düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığı 832,11 liradan 971,72 liraya, en düşük işçi emeklisi aylığı da (5510 sayılı Kanun sonrası emekli olmuşlarda) 700,05 liradan 839,23 liraya yükselecek. En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı yaklaşık yüzde 21, en düşük Bağ-Kur emeklisi aylığı yüzde 16.8, en düşük işçi emeklisi aylığı yüzde 19.9 artmış olacak.