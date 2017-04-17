3 YILIN ARDINDAN SANDIĞA GİTTİLER, REKOR KIRDILAR
Kütahya'nın Simav ilçesinde, köy statüsüne düşürüldükleri için 5 seçimdir sandık başına gitmeyen Kuşu seçmeni, yeniden belde olduktan sonra oy kullandı ve yüzde 96,63 "evet" yönünde irade beyan etti.
Yasal düzenlemeyle 2014'te beldeyken köye dönüştürülen, bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan Kuşu sakinleri, o tarihten sonraki seçimler için aldıkları sandık başına gitmeme kararını, şubatta eski statülerine kavuşmalarının ardından dün yapılan halk oylamasında sona erdirdi.
Seçmen kütüğüne kayıtlı bin 474 kişinin bulunduğu beldede, halk oylaması için Nurullah Bayram Ortaokulu'nda 4 sandık kuruldu. Kesin olmayan sonuçlara göre, seçmenlerin bin 265'i "evet", 44'ü ise "hayır" oyu kullandı. 43 oy ise geçersiz kabul edildi.
kaynak:sabah
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