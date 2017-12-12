Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Türkiye'de Hamsi İhracatından 2,7 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi
Kim Jong-Un Futbol Fanatiği Çıktı, İşte Tuttuğu Takım
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Türkiye'de Ges Yatırımları Artıyor
3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da
Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi

3 yıldır 5 kuruş almadan çalışıyorlar

3 YILDIR 5 KURUŞ ALMADAN ÇALIŞIYORLAR

Mali açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor'da, statta anons yapan iki görevlinin 3 yıldır para almadığı ortaya çıktı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : 3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar(5/10)1

Eskişehirspor'un yeni stadındaki gizli kahramanların, büyük fedakarlık yaparak 3 yıldır kulüpten beş kuruş almadıkları ortaya çıktı.

Her gol sonrası yaptığı anonslar ile tribünleri yerinden oynatan Gökhan Güldaş ve skorboard teknisyeni Gürsel Güleryüz büyük bir fedakarlık içerisinde çalışıyor.

KULÜP VERSE DE İSTEMİYORLAR

Takımın girdiği zor günlerde 'feda' diyen kulüp personeli ikili, 3 yıldır kulüpten 5 kuruş talep etmedi. Hakları olan parayı da geri çeviren ikili, hiçbir maçı aksatmadan takımlarının yanında olmaya devam ediyorlar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 3  Yıldır  5  Kuruş  Almadan  Çalışıyorlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER