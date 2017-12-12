3 YILDIR 5 KURUŞ ALMADAN ÇALIŞIYORLAR
Mali açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor'da, statta anons yapan iki görevlinin 3 yıldır para almadığı ortaya çıktı.
Eskişehirspor'un yeni stadındaki gizli kahramanların, büyük fedakarlık yaparak 3 yıldır kulüpten beş kuruş almadıkları ortaya çıktı.
Her gol sonrası yaptığı anonslar ile tribünleri yerinden oynatan Gökhan Güldaş ve skorboard teknisyeni Gürsel Güleryüz büyük bir fedakarlık içerisinde çalışıyor.
KULÜP VERSE DE İSTEMİYORLAR
Takımın girdiği zor günlerde 'feda' diyen kulüp personeli ikili, 3 yıldır kulüpten 5 kuruş talep etmedi. Hakları olan parayı da geri çeviren ikili, hiçbir maçı aksatmadan takımlarının yanında olmaya devam ediyorlar.
Kaynak: haberinburada
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