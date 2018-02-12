Adana'da sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde uyuyan 3 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Sedat Keser (20), ailenin komşusu çıktı. Keser'in, cezaevinde tek kişilik hücreye konulduğu bildirildi.

Sokaktaki düğüne giden Sedat Keser, bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan kız çocuğunu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarıp cinsel istismarda bulundu. Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvalet ihtiyacı için eve girdiğinde, Sedat Keser'i üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Keser'e saldırdı. Çığlıkları duyan diğer davetliler de Sedat Keser'e saldırıp, linç etmek istedi.

Şüpheli Sedat Keser, iç çamaşırıyla evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Kalabalığın ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Sedat Keser, sağlık kontrolüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları, zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastaneye gelerek, saldırmak isteyince polis, Sedat Keser'i arka kapıdan çıkardı. Keser, çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

İDAM EDİLMESİNİ İSTEDİLER

Olayın ardından mahalledeki yakınları ve komşuları dün akşam durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek istedi. Yürüyüşleri yasal olmadığı için polisin tarafından durdurulan yaklaşık 50 kişilik grup, zanlının idam edilmesini istedi.

Bir süre zanlı Sedat Keser aleyhinde slogan atan grup, daha sonra olaysız dağıldı.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONULDU

Küçük kızın ailesinin aynı sokakta oturan komşusu olduğu ortaya çıkan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra Adana Kürkçüler Cezaevi'ne konuldu. Sedat Keser'in diğer mahkumlar tarafından linç edilmemesi ve intihar etmemesi için tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi. Zanlının ayrıca hücrede 24 saat güvenlik kameraları tarafından izlendiği ve sürekli gözetim altında tutulduğu bildirildi.

SAPIĞIN İFADESİ MİDE BULANDIRDI

"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" ve "Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından tutuklanarak Adana dışında ismi belirtilmeyen başka bir cezaevine gönderilen S.K. polise verdiği ifadesinde, ayakkabı boyacılığı ve hurdacılık yaptığını söyledi. Davetli olmadığı halde düğüne gittiğini, bu sırada alkollü olduğunu belirten S.K.'nin, "Odada bizden başka kimse yoktu. Olayı gerçekleştirdim. Kız olay sırasında ağlıyordu. Bu sırada başkaları odaya girdi ve beni dışarı çıkarıp karakola götürdüler. Yaptığımdan pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada